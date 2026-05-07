TUBEの前田亘輝（61）が7日までにXを更新。7人組女性アイドルグループ、FRUITS ZIPPERのライブを鑑賞した感激をつづった。前田は同グループと“父娘の夏休み”をテーマにしたコラボ楽曲「ファミリー・サマー・バケーション」を発表するなど交流し、メンバーからも“公式お父さん”などと慕われている。そんな前田は「初めてFRUITS ZIPPER LIVE観させてもらいました」と公式グッズのペンライトの写真もアップして報告し、「凄す