【「武装転生 美少女と合体したおっさん伝説になる」1巻】 5月7日 発売 価格：880円 「武装転生 美少女と合体したおっさん伝説になる」書影 【拡大画像へ】 竹書房は、吉舎和幸氏によるマンガ「武装転生 美少女と合体したおっさん伝説になる」1巻を5月7日に発売した。価格は880円。 本作は、社畜だった“おっさん”が転生し、女の子と「合体」することで力を発揮できるロボ