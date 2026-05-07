かっぱ寿司は、2026年5月7日から6月10日までの平日限定で「かっぱの挑戦 平日（得）メニュー」を販売しています（一部改装中の店舗を除く）。おトクな"好バランスランチ"も叶う5月・6月のラインアップとして、大人気の「香ばし炙りおにぎり（たらこのせ／プレーン）」をはじめ、トッピングが楽しいサラダの「たらこマヨ オニオンスライス」と「チョレギ風 オニオンスライス」が新登場します。野菜不足や栄養バランスが気になるとい