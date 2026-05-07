【「転生幼女は愛猫とのんびり旅をする」1巻】 5月7日 発売 価格：880円 「転生幼女は愛猫とのんびり旅をする」書影 【拡大画像へ】 竹書房は、原作・茨木野氏、漫画・柊木蓮氏によるマンガ「転生幼女は愛猫とのんびり旅をする」1巻を5月7日に発売した。価格は880円。 本作は、愛猫・ましろを助けるために事故に遭ってしまった社畜OL・黒姫寧子が、ましろとともに異世界へ転