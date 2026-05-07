6日深夜、新潟市の古町通で火災があり、神社など数軒が焼けました。高齢の女性がケガをしています。深夜の新潟市に上がる真っ赤な炎‥‥‥火事があったのは、新潟市中央区古町通2番町です。6日午後11時45分ころ「愛宕神社から火が出ている」と通報がありました。消防車13台が出動して消火にあたりましたが、NSGグループの本部など周辺にも燃え移りました。＜近所の人＞「いきなり爆発音みたいなドンという音が聞こえて軽く揺