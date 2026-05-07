GWが明けた7日朝、名古屋駅では、久しぶりに会社や学校へ向かう人たちの姿が見られました。名古屋駅には、久しぶりに出勤する人や通学する学生など、普段の光景が戻りました。会社員ら：「8連休。家族を連れてちょっと遠くに出かけたり、だいぶリフレッシュできたのでいい気分かなと思います」「暦通り（の出勤）。ちょっと憂鬱。前日にメールチェックしたり、気持ちを整えて」また、東海3県は晴れ渡り、シャツの腕を