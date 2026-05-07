6月19日に公開される濱口竜介監督の新作映画『急に具合が悪くなる』の本予告とメインビジュアルが公開された。 参考：『急に具合が悪くなる』カンヌ映画祭コンペ部門出品へ濱口竜介「多くの観客へと届けたい」 第79回カンヌ国際映画祭コンペティション部門への正式出品も決定している本作は、がんの転移を経験しながら生き抜く哲学者と、臨床現場の調査を積み重ねた人類学者が交わした20通の往復書簡『急に具合が悪くなる