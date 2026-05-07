シマケン（佐野晶哉）が本当にやりたいことを打ち明けたNHK連続テレビ小説『風、薫る』第29話。一方で、縁談が進む多江（生田絵梨花）は、養成所を辞めると言い出し、物語は不穏な方向へ動き始めた。 参考：『風、薫る』第30話、りん（見上愛）たちが高熱で倒れた多江（生田絵梨花）を看病する 環（英茉）へのお土産を探していたりん（見上愛）は、偶然シマケンと出会う。彼が広げていたのは『東京明光新報』。シマケンは、