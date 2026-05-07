７日の債券市場で、先物中心限月６月限は続伸。中東情勢を巡る懸念が後退するなか、前日の米長期債相場が続伸（金利は低下）した流れが東京市場に波及した。 米ニュースサイトのアクシオスは６日、米国がイランとの戦闘終結に向けて１ページの覚書を準備し、合意に近づいていると報道。これを受けて米原油先物が下落したことでインフレ警戒感が和らぎ、米長期金利が低下したことが円債の支援材料となった。ただ