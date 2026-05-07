FRUITS ZIPPERが、グループ史上最多公演数の18都市23公演を巡る全国ホールツアーを9月より開催する。 （関連：【画像あり】『FRUITS ZIPPER 4TH ANNIVERSARY ARENA TOUR「DREAM WITH IN」』東京公演場面写真） 同情報は、5月6日に国立代々木競技場 第一体育館で行われた『FRUITS ZIPPER 4TH ANNIVERSARY ARENA TOUR「DREAM WITH IN」』東京公演にて発表されたもの。真中まなは「みんながくれるパワー