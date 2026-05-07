７日前引けの日経平均株価は前営業日比３４０２円７５銭高の６万２９１５円８７銭と続急伸。前場のプライム市場の売買高概算は１５億５８０３万株、売買代金概算は５兆４３８２億円。値上がり銘柄数は１２７９、対して値下がり銘柄数は２６４、変わらずは２８銘柄だった。 きょう前場の東京株式市場は日経平均が３０００円を超える上げ幅で、一気に６万３０００円に接近し、取引時間中の最高値を更新した。米国のアドバンス