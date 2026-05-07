思考中？のコールダックしろみちゃん【写真を見る】あれ？真剣に考え込んでいたはずのあひるが…"まさかの姿"に！Xに投稿された、真剣な表情で何かを考えているように見えるあひるの写真が話題になりました。まんまるフォルムのかわいさと、その後に見せた姿に癒やされる人が続出し、4.6万件以上の「いいね」を獲得しています。話題になったのは、Xユーザー コールダックしろみと従者（@siromitojuusha）さんの投稿です。どこを見