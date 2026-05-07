放送作家を引退した鈴木おさむさんが脚本・演出を手がける新作舞台『母さん、ラブソングです。』が、今年・2026年夏に上演されることが決まった。主演は田中圭さん。大阪を含む全国5都市を巡る。舞台『母さん、ラブソングです。』メインビジュアル鈴木さんと田中さんのコンビは、2011年の『芸人交換日記』から始まり、2021年の『もしも命が描けたら』以来、約5年ぶり4作目。今回は、かつてヒット曲を飛ばしたものの落ちぶれた