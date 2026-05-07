人気キャラクター「ちいかわ」とスペイン発のクラフトキャンディブランド「PAPABUBBLE（パパブブレ）」が初めてコラボした商品が、5月8日から全国のパパブブレ店舗と公式サイトで販売される。関西では、ルクア大阪店や心斎橋店、なんば店、京都店などで取り扱う。（画像：PAPABUBBLE）発売されるのは「ちいかわキャンディBAG」（980円）。「ちいかわ」「ハチワレ」「うさぎ」のほか、「くりまんじゅう」「オデ」などもデザイン