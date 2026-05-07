¡Ú¼Ì¿¿¡¦Æ°²è¡ÛBTS V¤¬¸ø³«¤·¤¿¥¨¥ë¥Ñ¥½¤Ç¤ÎÂçÎÌ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¡Ú¼Ì¿¿¡¦Æ°²è¡ÛJ-HOPE¡¢RM¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È①② BTS¤ÎV¡Ê¥ô¥£¡Ë¤¬¡¢Instagram¤ò¹¹¿·¡£¥ïー¥ë¥É¥Ä¥¢ー¤Î¸ø±é¤ò¹Ô¤Ã¤¿¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥Æ¥­¥µ¥¹½£¥¨¥ë¥Ñ¥½¤Ç¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£ ¢£BTS V¡¢¥¨¥ë¥Ñ¥½¸ø±é¤ÎÎ¢Â¦¤òÂçÎÌ¤Ë¥¢¥Ã¥× 5·î2¡¢3Æü¤Ë¥¨¥ë¥Ñ¥½¤Ç¸ø±é¤ò¹Ô¤Ã¤¿BTS¡£V¤Ï¸ø±é¤ÎÉñÂæÎ¢¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¡¢¥ª¥Õ¤ò³Ú¤·¤à»Ñ¤Ê¤É20Ëç¤â¤Î¼Ì¿¿¡¦Æ°²è¤ò¸ø³«