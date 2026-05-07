天照大御神がニニギノミコトに授けた“三種の神器”とは、鏡・剣・勾玉（まがたま）を指す。今回はその中の勾玉に注目し、専門家に話を聞いた。☆☆☆☆勾玉という言葉を聞いたことはあるものの、実際どのようなものなのか詳しく語れる人はそう多く居ないのではないだろうか。島根県の玉造温泉に伝わる「出雲型勾玉」を守り続ける株式会社めのや代表取締役かつ“第五代・玉人（ぎょくじん）”の新宮福志郎さんは勾玉について、