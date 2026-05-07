【その他の画像・動画等を元記事で観る】 SUPER BEAVERの新曲「健気」が、こくみん共済 coop のWeb専用商品“こくみん共済 あっと”のCMソングに決定。5月7日からTVやWEBにて公開される。また、ニューアルバム『人生』収録曲の曲順が一部公開された。 ■今できることに精一杯向き合う姿勢を肯定する新曲「健気」 「健気」は、先の見えない日々のなかでも、今できることに精一杯向き合おうとする姿勢を肯定するような、