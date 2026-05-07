【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Uruが、アルバム『tone』収録曲の「さすらいの唄」をシングルカットし、イメージソングに決定している映画『未来』公開日の5月8日に配信リリースすることが決定。本発表に合わせてアートワークも公開した。 ■楽曲の主題と映画の時間構造を視覚化し、時間感覚や記憶の揺らぎを表現したアートワークを公開 映画『未来』は、自身初の映画化作品『