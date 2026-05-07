日経225先物は11時30分時点、前日比3560円高の6万2980円（+5.99％）前後で推移。寄り付きは6万1910円と、シカゴ日経平均先物の清算値（6万2110円）にサヤ寄せする形で、買いが先行して始まった。直後につけた6万1740円を安値に上へのバイアスが強まり、終盤にかけて6万3010円まで上げ幅を広げた。 日経225先物は開始直後に若干利食いの動きもあったが、その後は6万2000円～6万2100円辺りでの保ち合いを経て、中盤辺り