アクシス [東証Ｓ] が5月7日昼(12:00)に決算を発表。26年12月期第1四半期(1-3月)の経常利益(非連結)は前年同期比29.8％増の3.4億円に伸び、通期計画の10億円に対する進捗率は34.2％に達し、5年平均の29.0％も上回った。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の13.0％→15.0％に上昇した。 株探ニュース