ＳＡＮＥＩ [東証Ｓ] が5月7日昼(12:00)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比2.1％減の18億円になったが、27年3月期は前期比8.2％増の19.5億円に伸びる見通しとなった。8期連続増収になる。 同時に、今期の年間配当は前期比6円増の75円に増配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比18.6％減の4.1億円に減り、売上営業利益率は前年同期の7.4％→6.0％に悪化した。