飼育員の男が死体損壊の疑いで逮捕された北海道旭川市の旭山動物園ですが、ゴールデンウイークと重なった５月の来園者数は前年を上回りました。旭川市の旭山動物園です。連休明けの５月７日も大勢のお客さんで賑わっていました。園によりますと、５月１日から６日までの来園者数は５万２１７９人で、２０２５年の４万人台を上回ったということです。旭山動物園では、飼育員の鈴木達也容疑者が園内の焼却炉に妻・由衣さ