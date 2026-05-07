家畜の伝染病の予防などを担う、姶良家畜保健衛生所が、霧島市に移設し落成式が行われました。霧島市に移転した姶良家畜保健衛生所。家畜の伝染病の予防などを担う県の機関です。このほど、塩田知事や工事の関係者などが出席し、落成式が行われました。姶良市の旧施設の老朽化に伴う移設で、当初は2024年度中の完成を目指していました。しかし、観光地・霧島への移設に地元の住民らが反対し、9か月遅れての着工となり、3月完成