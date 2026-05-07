「フラアニ」注目アニメ！金曜日の夜放送中のフライデーアニメナイト「フラアニ」の注目アニメをご紹介します！一つ目は、『転生したらスライムだった件』 略して『転スラ』！第4期でリムルたちに立ちはだかる難敵とは…？見どころを紹介します。公式HP https://www.ten-sura.com/anime/tensura毎週金曜夜11時〜放送中二つ目は、『スノウボールアース』雪と氷で覆われた地球「スノウボールアース」を舞台にした物語。主人公は、超