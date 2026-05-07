この記事をまとめると ■クルマは鉄と木材など簡易的な素材で作られていた ■次第にアルミなどの先進素材が採用されてきた ■最近では一部のクルマにカーボン素材も使われている クルマの進化は素材の進化でもある 自動車が誕生したころの自動車の構成素材といえば、鉄材と木と革といってよかった。それが時代の進化とともに、金属素材はアルミニウム合金といった非鉄金属系が台頭し、FRPといった繊維強化プラスチック材まで使わ