工具などを手がける角利産業（新潟県三条市）は、アニメ「エヴァンゲリオン」シリーズの世界観を取り入れたワークブランド「A.T.FIELD EVANGELION WORK」から、マルチツール「A.T.FIELD ビクトリノックス スイスカード」全2種を、2026年5月15日に同シリーズの公式ストア「EVANGELION STORE」および同社通販サイト「角の道具屋」などで発売する。「初号機 暴走」と「2号機 ザ・ビースト」2モデル同ブランドとスイス発祥のツールメー