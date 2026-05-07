きのう、チシマザクラの開花が発表され、桜前線がゴールを迎えた北海道根室市。市内の公園では、そのサクラと国の登録有形文化財であるレンガ造りのサイロのライトアップが始まりました。地元の人「すごくきれい。サイロがある公園は根室くらい」ライトアップは10日まで行われます。