刑事裁判のやり直し＝「再審」制度を見直すための改正法案をめぐり、法務省は再審開始決定に対する検察官抗告の「原則禁止」を盛り込んだ修正案をきょう午後開かれる自民党の部会に示します。政府は、再審制度を見直すための改正法案を今国会に提出し、成立させることを目指しています。しかし、改正法案では裁判所が再審開始を決めた場合に検察官が不服を申し立てる「抗告」を認めていることから、法案審査を行う自民党の部会で「