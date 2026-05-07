北海道三笠市で95歳の母親を高齢者施設から車で連れ出し、首を絞めて殺害した疑いで68歳の息子がきのう夜、逮捕されました。三笠市の無職・嘉島博光容疑者（68）は、きのう午前9時半ごろから午前11時ごろまでの間、車の中で母親の澄子さん（95）の首を絞めるなどして殺害した疑いできのう夜、逮捕されました。嘉島容疑者は事件の直前、市内の高齢者施設から澄子さんを車で連れ出し、自宅に戻る途中に犯行に及んだとみられます。そ