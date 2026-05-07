きのう、福島県の磐越自動車道でマイクロバスがガードレールに衝突し、高校生が死亡した事故で、生徒が通っていた新潟市中央区の北越高校は今夜、臨時の保護者会を開く予定です。北越高校は五泉市のバス事業者「蒲原鉄道」にレンタカーの手配と運転手の紹介を依頼していました。北越高校の生徒「（Q.〔部活の遠征は〕マイクロバスなんですか？）だいたいそう。北越は野球部がバスあるけど、他の部活は多分ないから」「蒲原鉄道」の