福島県郡山市の磐越自動車道上り線で６日、高校生２０人を乗せたマイクロバスがガードレールに突っ込み、男子生徒１人が死亡した事故で、バスは高校側から依頼を受けたバス事業者が手配したレンタカーだったことがわかった。福島県警は、自動車運転死傷行為処罰法違反（過失運転致死傷）容疑で運転していた男性（６８）から事情を聞く方針で、運行に至った詳しい経緯も調べている。バスを手配した蒲原鉄道（新潟県五泉市）によ