連休明けの東京株式市場で日経平均株価は一時、3400円以上値上がりしました。史上初めて6万2000円台をつけました。中継です。まだまだ不透明感が残る中東情勢とは裏腹に、きょうの株式市場では期待が先行しています。岩井コスモ証券担当者「すごい相場になってきましたよ。半導体中心に買い気配ですね。『終戦合意期待』じゃないですか」東京株式市場では取引開始直後から買い注文が広がり、日経平均株価は3400円を超える値上が