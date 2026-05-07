ゴールデンウィーク中、列島各地でクマの目撃が相次いだ。北海道・興部町では、住宅近くの山林に体重250〜300kgの“巨大ヒグマ”が出没。20年にわたりヒグマを観察している撮影者によると、2026年は、“太いヒグマ”が例年よりも多く確認されているという。規格外の巨大ヒグマが住宅近くの山林に体を揺らし、カメラに近づいてくる巨大なクマ。冬眠明けとは思えないほど、まるまるした体つきだ。鋭い爪で襲われたら、ひとたまりもな