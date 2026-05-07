【ワシントン＝阿部真司】米国のトランプ大統領は６日、戦闘終結に向けたイランとの交渉を巡り、「合意に達する可能性は十分ある」と述べ、進展に自信を示した。ホワイトハウスで記者団に語った。米側がイランに求める核兵器保有の断念についても、「イランはその点を含め同意している」との認識を示した。これに先立ち、米主要ニュースサイト・アクシオスは、米国とイランが戦闘終結などに関する１４項目からなる１ページの覚