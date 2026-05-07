◇MLB ドジャース12-2アストロズ(日本時間7日、ダイキン・パーク)大谷翔平選手が塁上でキックを披露です。試合前自己ワーストの24打席連続無安打だった大谷選手は第1打席を空振り三振で終えると、3回の第2打席でライトへ2ベースヒットを放ちました。塁上でいつも通り「ヒップロック」のセレブレーションをする大谷選手ですが、その流れで足を直角に腰の部分まであげてキックを繰り出しました。これは新たなセレブレーションなので