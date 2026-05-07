ラッパーのACEが7日までにXを更新。統合失調症患者だという家族について複雑な思いを明かし、関係者に注意をうながした。ACEは「統合失調症の家族」について言及。「入院を繰り返すも。退院してから薬を飲まなくなりまた入院の繰り返し。暴れても警察はなにも出来ず携帯で殺害を仄めかしたり。周りに怪文書を送ったり」と、複数の警察官が駆けつけるなどした写真をアップして状況を説明した。そうした家族に「本人が苦しんでる