静岡市葵区の交差点で5日、右折しようとした車と直進してきた車が出合い頭に衝突し、そこへ後続車が突っ込む事故が発生した。この事故で、10代の男性が病院に運ばれたが、軽傷だったという。「うわっ！まじ？」事故の瞬間目撃者：うわっ！まじ？交差点に響いた衝突音。事故は5日午前10時頃、静岡市・葵区の交差点で起きた。右に曲がろうとしていた白い車と、対向車線を直進してきた車が出合い頭に衝突。さらに、後ろからきた車も突