元テレビ東京プロデューサーの佐久間宣行氏が、パーソナリティーを務める6日深夜放送のニッポン放送「佐久間宣行のオールナイトニッポン0」（水曜深夜3時）に出演。爆笑問題の太田光について語った。佐久間氏は、自身がプロデューサーを務めるテレ東系「あちこちオードリー」に太田がゲスト出演したことを報告。「今編集中で、めっちゃくちゃ面白いです。めっちゃくちゃ面白いんですけど、速射砲のようにしゃべってて。しゃべりす