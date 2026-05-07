Image: RAYMOND WONG / GIZMODO US 睡眠をサポートするガジェットは、ここ最近じわじわ増えてきています。「寝ホン」なんて呼ばれたりもする睡眠時の使用特化イヤホンや、睡眠サポート機能を搭載したイヤホンなども出てきています。こうしたイヤホンには、横になったままでも快適に使える装着感やノイズキャンセリングなどがキーになっていたり、アプリと連動して睡眠時間を記録できたりなど