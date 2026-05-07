【「Algorithm Prescription」無料体験版アップデート】 5月14日 配信 松竹は、PC用ビジュアルノベルゲーム「Algorithm Prescription」無料体験版のアップデートを5月14日に配信する。 本作は、溺愛、束縛、監禁といった「恋愛×サスペンス」をコンセプトにしたビジュアルノベルゲーム。4月28日より配信されている無料体験版が好評のため、今回新たなアップデー