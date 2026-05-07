テレビ番組で憧れのNiZiUと対面ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート女子で銅メダルを獲得した18歳・中井亜美（TOKIOインカラミ）が6日放送の日テレ系特番「1億2000万人のありがとう 歌の感謝祭」に出演。憧れと語るアーティストとの初対面に涙すると、ファンからも「感動でいっぱい」「泣けた」といった声があがっている。中井が対面したのは9人組グローバル・ガールズグループ「NiziU」。番組内でインタビューを受け