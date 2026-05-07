愛知県瀬戸市出身・将棋の藤井聡太六冠(23)のタイトル4連覇がかかる名人戦第3局が7日、石川県で始まりました。七尾市の和倉温泉にある旅館で始まった名人戦七番勝負の第3局。藤井六冠はここまで2連勝していて、勝てばタイトル防衛に王手となり、対する挑戦者の糸谷哲郎九段(37)は巻き返しを狙います。糸谷九段の先手で始まった対局は、午後6時半ごろに封じ手が行われ、8日夜には決着がつく見込みです。