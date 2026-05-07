「優しさと愛にあふれてる」「幸せな猫ちゃん」と絶賛されているのは、お父さんにグルーミングをしてもらう猫ちゃんの光景。まるでエステに来たのかと思うような気持ちよさそうな表情がかわいいと、8万再生を超えて反響を呼んでいます。猫ちゃんのうっとりとした表情が、たくさんの人に癒しを届けています。 【動画：グルーミング用のグローブをはめていると、猫がやってきて…幸せいっぱいな光景】 お父さ