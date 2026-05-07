1.猫が顔を洗うと雨になる？ 「猫が顔を洗うと雨になる」と聞いたことはありますか？猫の行動で天気を占う習慣は、江戸時代以前からはじまったと考えられています。 いまほど精密な天気の予測ができなかった時代、農家や漁師など天候が死活問題だった人々は、空の様子や動物の動きによる天気の予測を頼りにしていました。その中のひとつが、猫の毛づくろいです。もちろん、これらには現在でも科学的な根拠はないも