母の日が近づくと、「今年は何を贈ろうか」と悩む方も多いのではないでしょうか。しかし年数が経つに連れてネタも尽き、毎年の恒例行事が少しずつ心の負担になってしまうこともありますよね。今回は筆者の友人の体験談をご紹介します。 毎年のプレッシャー 私と義母との仲は決して悪くありません。むしろ良好です。ただ結婚してからというもの、毎年の母の日はちょっとしたプレッシャーでした。 「去年のギフ