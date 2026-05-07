J1百年構想リーグ第15節が開催され順位表が更新された 明治安田J1百年構想リーグ第15節が5月6日に行われた。EAST、WESTの両地区で全10試合が行われ、最新の順位表が更新されたなか、「大混戦すぎるでしょ」と反響を呼んでいる。EASTでは、鹿島アントラーズが水戸ホーリーホックに3-0で快勝した。2位のFC東京はジェフユナイテッド千葉に0-3で敗戦したため、鹿島は2位との勝ち点を「5」に広げた。また、3位のFC町田ゼルビアは横