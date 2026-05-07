セルティックが新ユニフォームを発表欧州各国のリーグが2025-26シーズンの終盤に入ってきたなか、スコットランド1部セルティックが2026-27シーズンの新しいホームユニフォームを発表した。2027年はセルティックにとって、メモリアルな年となる。60年前の1967年にポルトガルのリスボンで開催されたヨーロッパカップ（現UEFAチャンピオンズリーグ）で、セルティックはイタリア1部インテルに2-1で勝利して、イギリスのクラブとし