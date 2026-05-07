目の前で家が激しく燃えている。中に人が取り残されているかもしれない。そんな状況で、現場の責任者が「本当に人がいるのか」「まずはホースの使い方を見直そう」などと言い始めたら、どう感じるだろうか。しかも、その責任者が「火をつけた側」だったとしたら…。これが比喩でなければ、誰もが「冗談だ」と思うだろう。だが、日本の司法では、それに近いことが起きている。●1948年以来、手つかずの「再審法」冤罪（えんざい）被