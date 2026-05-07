サンドイッチチェーン「サブウェイ」にて期間限定で販売されている、ピリ辛な「タコスシリーズ」のサンドに、2026年はドリンクも仲間入り！3種のサンド「ざく切りサルサタコス」「濃厚チーズタコス」「メキシカンミートタコス」と、さわやかなミントとレモンが香るドリンク「モヒート風ジンジャーエール」が期間限定で販売されます☆ サブウェイ「タコスシリーズ」2026 販売開始日：2026年5月13日（水）販売店舗：