記事ポイントCloud-Clone Corp.が3,000以上の分析対象物をカバーするELISAキットを軸に、食品安全の包括的な検出ソリューションを発表しますマイコトキシン・農薬残留・動物用医薬品残留の3分野に特化した高精度・高感度な検出製品ラインを展開していますISO9001・ISO13485・ISO14001・CMAの4認証を取得し、約20年の生体試薬業界経験に裏打ちされた品質体制を構築しています 私たちが日常的に口にする食品の安全を、目に見え